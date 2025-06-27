Bir ilimiz yanıyor… Termometreler 50 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi!

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamaz hale gelirken, gölgelik alanlara sığınmak ve bol su tüketmek tek çare oldu.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bugün termometreler 50 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklık, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından etkili olan aşırı sıcak hava, özellikle Eskişehir’in güneyindeki Sarıcakaya ilçesinde rekor seviyelere ulaştı. İlçede bugün yapılan ölçümlerde sıcaklık 50 derece olarak kaydedildi. Bu durum vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkiledi.

GÖLGELİK ALANLAR DOLDU, SU TÜKETİMİ ARTTI

Güneşin altında durmanın neredeyse imkansız hale geldiği ilçede, vatandaşlar serinlemek için ya gölge alanlara sığındı ya da evlerinden çıkmamayı tercih etti. Zorunlu olarak dışarı çıkanlar ise bol su tüketerek sıcaklardan korunmaya çalıştı.

İlçede sıcaklıkların bu denli yüksek seyretmesi, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi risk oluşturuyor. Sağlık yetkilileri, sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması ve güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Uzmanlara göre, Sarıcakaya ilçesi coğrafi yapısı nedeniyle yaz aylarında zaten yüksek sıcaklıklarla biliniyor. Ancak bu yıl yaşanan 50 derece seviyesindeki sıcaklık, mevsim normallerinin çok üzerinde.

Küresel ısınma ve yerel sıcak hava dalgalarının etkisiyle bu tür aşırı sıcaklıkların daha da sık görülmesi bekleniyor.