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Tam sıcaktan kavrulurken... İstanbul ve Ankaralılar dikkat! Günler boyu sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tam sıcaktan kavrulurken... İstanbul ve Ankaralılar dikkat! Günler boyu sürecek
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hafta sonu İstanbul ve Ankara’da sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, pazar günü sıcaklıkların ani düşeceğini ve yer yer kuvvetli yağışlar görüleceğini bildirdi. Yağışların yeni haftada da sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcak havaların ardından pazar günü hava sıcaklıklarında ani düşüş bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci’nin yaptığı açıklamaya göre, cumartesi günü yurdun büyük bölümünde hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak pazar günüyle birlikte Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Tam sıcaktan kavrulurken... İstanbul ve Ankaralılar dikkat! Günler boyu sürecek - 1. Resim

İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞIŞ BAŞLIYOR

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Ankara’da yağış bekleniyor. Sıcaklıklar İstanbul’da 32 dereceden 26 dereceye, Ankara’da ise 34 dereceden 23 dereceye kadar düşecek.

Özellikle Batı Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

ŞehirGünHava DurumuSıcaklık (°C)Ek Bilgi
İstanbulCumartesiParçalı bulutlu32°CYağış yok
İstanbulPazarSağanak ve gök gürültülü yağış26°CSıcaklık düşecek, öğleden sonra yağış
AnkaraCumartesiAz bulutlu34°CYağış yok
AnkaraPazarSağanak ve gök gürültülü yağış23°CAni sıcaklık düşüşü, yer yer kuvvetli yağış
İzmirCumartesiAz bulutlu38°CSıcak ve açık hava
İzmirPazarAz bulutlu, rüzgarlı37°CYağış beklenmiyor, kuzeyli rüzgar etkili

YENİ HAFTADA DEVAM EDECEK

Uzmanlar, yeni haftada da yurt genelinde yağış geçişlerinin süreceğinivurguluyor. Özellikle yaz sıcaklarından bunalan vatandaşların, ani hava değişimine karşı dikkatli olmaları ve hava durumunu yakından takip etmeleri öneriliyor.

İzmir’de ise pazar günü yağış beklenmezken, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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