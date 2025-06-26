Tam sıcaktan kavrulurken... İstanbul ve Ankaralılar dikkat! Günler boyu sürecek

Hafta sonu İstanbul ve Ankara’da sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, pazar günü sıcaklıkların ani düşeceğini ve yer yer kuvvetli yağışlar görüleceğini bildirdi. Yağışların yeni haftada da sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcak havaların ardından pazar günü hava sıcaklıklarında ani düşüş bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci’nin yaptığı açıklamaya göre, cumartesi günü yurdun büyük bölümünde hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak pazar günüyle birlikte Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞIŞ BAŞLIYOR

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Ankara’da yağış bekleniyor. Sıcaklıklar İstanbul’da 32 dereceden 26 dereceye, Ankara’da ise 34 dereceden 23 dereceye kadar düşecek.

Özellikle Batı Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Şehir Gün Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ek Bilgi İstanbul Cumartesi Parçalı bulutlu 32°C Yağış yok İstanbul Pazar Sağanak ve gök gürültülü yağış 26°C Sıcaklık düşecek, öğleden sonra yağış Ankara Cumartesi Az bulutlu 34°C Yağış yok Ankara Pazar Sağanak ve gök gürültülü yağış 23°C Ani sıcaklık düşüşü, yer yer kuvvetli yağış İzmir Cumartesi Az bulutlu 38°C Sıcak ve açık hava İzmir Pazar Az bulutlu, rüzgarlı 37°C Yağış beklenmiyor, kuzeyli rüzgar etkili

YENİ HAFTADA DEVAM EDECEK

Uzmanlar, yeni haftada da yurt genelinde yağış geçişlerinin süreceğinivurguluyor. Özellikle yaz sıcaklarından bunalan vatandaşların, ani hava değişimine karşı dikkatli olmaları ve hava durumunu yakından takip etmeleri öneriliyor.

İzmir’de ise pazar günü yağış beklenmezken, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.