Minguzzi’nin adı bu parkta yaşatılıyor! "Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet geldi"

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Ataşehir’de yenilenen kaykay parkına verildi. Ailesi ve arkadaşları, onun anısını yaşatmak için parkın açılışında bir araya geldi. Mattia'nın annesi Yasemin Minguzzi, “Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet geldi” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Ataşehir'de yenilenen kaykay pistine verildi.

Ataşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Kadın Eli Parkı içinde bulunan 500 metrekarelik kaykay alanı, “Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı” olarak açıldı.

"HER ÇOCUĞUN CESARETİNDE ONUN İZLERİ OLACAK"

Parkta, Minguzzi’yi simgeleyen özel bir grafiti çalışması da yer aldı. Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bu park hem Ahmet’in hatırasını yaşatacak hem de diğer çocuklara güvenli, neşeli bir alan sunacak” dedi.

Adıgüzel, parkın her köşesinde Minguzzi’nin enerjisinin hissedileceğini belirterek, “Her düşüp kalkan çocuğun cesaretinde onun izleri olacak” ifadelerini kullandı.

"BİR AHMET GİTTİ, MİLYONLARCA AHMET GELDİ"

Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi ise parkı “Ahmet’in evi” olarak tanımlayarak, “Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet geldi” sözleriyle duygularını paylaştı.

Açılış sonrası Mattia’nın arkadaşları ve yaşıtları, onun anısına parkta kaykay gösterisi yaptı.