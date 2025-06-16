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Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine ziyaret!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trabzonspor&#039;dan Mattia Ahmet Minguzzi&#039;nin annesine ziyaret!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gözde Atasoy ile Trabzonspor'un forma reklam filminde Mattia Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel'in, bir araya geldikleri Yasemin Minguzzi'ye çiçek takdim ettikleri bildirildi.

Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine ziyaret! - 1. Resim

Trabzonspor Kulübünün Mattia Ahmet Minguzzi davasının takipçisi olacağı aktarılan açıklamada, "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin yakından izleyicisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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