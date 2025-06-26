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Yüzlerce yıllık konargöçer lezzet... Hasat başlıyor, kilosu 800 lira!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yüzlerce yıllık konargöçer lezzet... Hasat başlıyor, kilosu 800 lira!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Isparta’nın Aksu ilçesi yaylalarında yüzlerce yıldır devam eden konargöçer arıcılık geleneği, temmuz ayında başlayacak bal hasadıyla yeniden canlanıyor. Kilosu 800 liraya alıcı bulan doğal bal, bölgedeki çiçek ve çam polenlerinden elde ediliyor.

Yayla hayatının vazgeçilmezi olan doğal bal üretimi, Isparta'nın Anamas, Kuzukulağı ve Koçular yaylalarında hız kazandı.

Çiçeklerin ve çam ağaçlarının yoğun olduğu bu bölgede konargöçer arıcılar, arı sağımı olarak bilinen bal hasadına gün sayıyor.

Yüzlerce yıllık konargöçer lezzet... Hasat başlıyor, kilosu 800 lira! - 1. Resim

3 BİNDEN FAZLA KOVAN ENDEMİK BİTKİLERLE BESLENİYOR

Bölgedeki 3 bin 260 civarındaki kovan, Anamas dağ silsilesi boyunca uzanan zengin bitki örtüsünden besleniyor.

Özellikle korniyol cinsi arıların yaygın olduğu Aksu yaylalarında, balın tadı ve aroması eşsiz kabul ediliyor. Arıcılar, temmuz ayındaki hasadın ardından 2 bin metre rakımdaki Sorgun Yaylası’na göç edecek.

KİLOSU 800 LİRADAN SATILIYOR

İki kovanla başladığı arıcılığı bugün 150 kovanla sürdüren bal üreticisi Lütfi Kahraman, yılda ortalama 2 ton bal ürettiğini belirterek şunları söyledi:

“Devletimizin sağladığı desteklerle büyüdük. Bu iş sayesinde çocuklarımı okuttum. Kilosunu 800 liradan sattığımız balın geliriyle geçimimizi sağlıyoruz. Gençlere tavsiyem, arıcılık sabır ister ama kazancı yüksektir.”

DOĞADAN GELEN ŞİFA SOFRALARA TAŞINIYOR

Endemik bitkilerle beslenen arılardan elde edilen bu bal, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından da büyük ilgi görüyor.

Isparta yaylalarında üretilen bal, doğal şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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