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Sonuçlar açıklandı! Öğretmen atamaları başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sonuçlar açıklandı! Öğretmen atamaları başlıyor
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Atama sonuçları meb.gov.tr üzerinden erişime açılırken, ataması yapılan öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 30 Haziran'da başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama sonuçlarını resmen açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen bölge sözlü sınavı sonrasında tercih yapan öğretmenlerin atamaları belli oldu.

Sonuçlar açıklandı! Öğretmen atamaları başlıyor - 1. Resim

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ 30 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Ataması yapılan öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlayacak. Sürece dair tüm detaylara, adayların dikkatle takip etmesi öneriliyor.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI

2025 BİLSEM öğretmen atama sonuçları, MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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