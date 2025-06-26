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Haberler > Eğitim > Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e başvuru: Öğretmenlerin merakla beklediği kılavuz açıklanmalı!

Eğitim-Bir-Sen'den MEB'e başvuru: Öğretmenlerin merakla beklediği kılavuz açıklanmalı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin uzun süredir beklediği Kariyer Basamakları Kılavuzu’nun ivedilikle yayımlanması için Millî Eğitim Bakanlığına başvuruda bulundu.

MAHMUT ÖZAY - Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanların kariyer basamakları ilerleme sürecine ilişkin başvuru yapabileceği” hükmü dikkate alındığında yıl içinde birden fazla kılavuz yayımlanacağı ve eğitim programı düzenleneceği yönünde öğretmenler nezdinde haklı bir beklenti oluştu.

Nitekim, Eğitim-Bir-Sen tarafından Nisan 2025 Kurum İdari Kurulu gündemine taşınan “2025 yılı içerisinde Mayıs-Ağustos ve Eylül-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerleme başvurularının en az iki dönem hâlinde alınması, eğitim programı ile sertifika süreçlerinin işletilmesi” yönündeki talep yerinde bulunarak Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’na yansıtılmıştır. Bu doğrultuda, 30 Nisan 2025 tarihinden sonra öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar ile 20 yılını doldurmuş öğretmenleri kapsayacak yeni bir kılavuz yayımlanmalı ve ilgili eğitim programları uzaktan eğitim programlarıyla hayata geçirilmelidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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