Silivri yangını neden çıktı, söndürüldü mü? İstanbul yangın son dakika durumu kamuoyunun gündeminde!

İstanbul'un Silivri ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan ve hızla yayılan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Çanta Balaban Mahallesi civarında çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine yaklaşması üzerine bölgede yoğun müdahale başlatıldı. Silivri yangını neden çıktı, söndürüldü mü merak edilirken İstanbul yangın son dakika durumu da vatandaşların gündeminde yerini almış vaziyette.

Silivri yangınfaciası 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 15.00 civarında başladı. İlk belirlemelere göre kuru otların tutuşmasıyla başladığı düşünülen yangın rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz biçimde yayıldı. Peki, Silivri yangını neden çıktı, söndürüldü mü?

SİLİVRİ YANGINI NEDEN ÇIKTI?

İstanbul'un Silivri ilçesinde çıkan orman yangınının kesin çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yangın bugün 15.00 sularında Çanta Balaban Mahallesi yakınlarında, kuru otların bulunduğu bir arazide başladı. İlk tespitlere göre yangının, yüksek sıcaklıklar ve kuru zeminin etkisiyle oluşan bir kıvılcım sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin kısa sürede büyümesine ve ormanlık alana sıçramasına neden oldu. Yangının neden çıktığına ilişkin en net bulgular soğutma çalışmalarının ardından yapılacak detaylı inceleme ile ortaya çıkacak.

SİLİVRİ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Silivri’de meydana gelen orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale aralıksız şekilde devam ediyor. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığına dair yetkililer tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle bölgedeki alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarının zaman zaman güçleştiği bildirildi.

İSTANBUL YANGIN SON DAKİKA DURUMU

İstanbul Silivri’de yaşanan orman yangını, şehir genelinde büyük endişeye neden oldu. Çanta Balaban Mahallesi’nde başlayan yangın kısa sürede ormana sıçrarken, hem havadan hem karadan başlatılan yoğun müdahale sürüyor.

Henüz can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmazken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti ise söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşecek.