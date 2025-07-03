İstanbul Silivri'de orman yangını kontrol altına alındı! Valiliktan açıklama geldi

İstanbul'un Silivri ilçesinde kuru otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Söz konusu yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Silivri'de tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

"EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR"

İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"03.07.2025 Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesinde kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştır.

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmektedir."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Silivri’deki orman yangınında yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğünü, Çanta Mahallesi'nde 50 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinde Silivri’de çıkan orman yangınına ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Silivri’deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında, 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır. Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesi'nden takip etmektedir.

Öte yandan kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürüyor.