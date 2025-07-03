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İstanbul Sultangazi'de orman yangını! 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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İstanbul, Sultangazi, Yangın, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

İstanbul'da Sultangazi kent ormanında yangın çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

İstanbul Sultangazi'de bir ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçedeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanda piknik yapanları buradan ayrılmaları için anonsla uyardı.

İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangın yerinde basın açıklaması düzenleyen İstanbul Valisi Davut Gül, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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