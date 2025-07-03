Ödemiş ve Çeşme yangını son dakika: İzmir yangını söndürüldü mü?

İzmir'de etkisini artıran sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar, şehir genelinde orman yangınlarına neden oldu. İzmir Çeşme, Ödemiş ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan yangınlar büyük tahribata neden olurken, bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi, yollar trafiğe kapatıldı. Yangınlarla mücadele ise hem havadan hem de karadan tüm hızıyla sürüyor.

Ödemiş ve Çeşme yangını son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İzmir’in batı ilçesi Çeşme’deki Ildır Mahallesi yakınlarında ziraat alanında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin hızla yayılması üzerine Ildır, Germiyan ve Urla’ya bağlı Nohutalan Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

ÖDEMİŞ YANGIN SON DAKİKA

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin Suçıktı Mahallesi’ne ulaşmasının ardından her iki mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının bazı evlere sıçradığı ve hasarların oluştuğu bildirildi. Bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiye ve iş makineleri, yoğun şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin net bir bilgi vermezken rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte alevlerin kontrol altına alınmasının zaman alabileceği ifade edildi.

ÇEŞME YANGINI SON DAKİKA

İzmir’in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı. Bölgedeki yangın nedeniyle Ildır ve Germiyan mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi boşaltıldı.

Hava araçlarının da destek verdiği çalışmalarda 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz ve çok sayıda destek aracı görev aldı. Yangının ilerlediği bazı noktalarda elektrik ve telefon hatlarında zarar meydana gelirken, bazı evler ve çiftliklerde hasar oluştu.

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Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaşınca, polis ve jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle eski asfalt yolu araç trafiğine kapattı. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının çıkış nedeninin büyük ihtimalle elektrik hattı kaynaklı olduğunu belirtti.

İZMİR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir genelinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çeşme, Ödemiş ve Kemalpaşa ilçelerinde gün boyunca alevlere müdahale edilirken, bazı bölgelerde yangının kontrol altına alındığı, bazı bölgelerde ise ilerleyişin sürdüğü kaydedildi.