Orman yangınlarında son durum ne? Hatay, İzmir, Manisa'da yangınlar gündemde

Artan sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar Hatay, İzmir ve Manisa'da etkili olan orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Yoğun çalışmaların sürdüğü bölgeden gelen haberler yakından takip edilirken vatandaşlar orman yangınları söndürüldü mü, son durum ne merak ediyor. Yangınlarla ilgili gelişmeler araştırılıyor. Son olarak Kocaeli körfezde çıkan yangın gündeme geldi.

Türkiye son günlerde, yaz aylarının getirdiği yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesi, İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri, Manisa’nın Akhisar, Kula ve Ahmetli bölgelerinde ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın son açıklamalarına göre, birçok bölgede yangınlar kontrol altına alınmış olsa da bazı noktalarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kocaeli’de yeni bir yangın alarmı verildi.

ORMAN YANGINLARI SON DURUM NE?

Türkiye genelinde 1 Haziran’dan bu yana 569 orman yangını meydana gelirken son günlerde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınlar yoğunlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yaptığı açıklamada İzmir Seferihisar, Menderes, Manisa Akhisar, Kula, Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan’daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Hatay Antakya ve Manisa Ahmetli’de ise büyük ölçüde kontrol sağlandığını belirtti.

Şiddetli rüzgarların etkisiyle müdahale çalışmaları zorlaşırken AFAD tarafından İzmir ve Bilecik için “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Kararı” alındı.

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKTI?

Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturmalar sürüyor. Bakan Yumaklı, vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyararak, önümüzdeki bir haftanın yüksek yangın riski taşıdığını vurguladı.

KOCAELİ YANGIN SON DAKİKA

Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alanda, 2 Temmuz öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi ancak yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir mücadele yürütüyor ancak henüz tam kontrol sağlanamadı. Bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

İZMİR’DE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 29 Haziran 2025’te başlayan yangınlar, üç gün boyunca ekipleri zorladı. Bakan Yumaklı yaptığı son açıklamada, her iki bölgedeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangın bölgesindeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, AFAD’ın “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Kararı” kapsamında, zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırılmaya başlandı. Soğutma çalışmaları, muhtemel yeniden alevlenmeleri önlemek için titizlikle sürdürülüyor.

Son olarak Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale edildiği ve ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 3 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildiği açıklandı.

HATAY YANGIN SON DURUM NE, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Hatay’ın Antakya ilçesinde 30 Haziran 2025’te başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik, Alazi, Dikmece, Gülderen ve Alahan mahallelerine sıçradı.

Bakan Yumaklı, 2 Temmuz’da yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını vurgulayarak soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak ekiplerin tüm gücüyle çalıştığını belirtti.