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Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 6 yangın kontrol altında, 2'sinde mücadele sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman Yangınları, İbrahim Yumaklı, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Hatay, Manisa, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, günlerdir süren orman yangınlarında son durumu aktardı. Kontrol altına alınan yangınları açıklayan Yumaklı, "Hatay Antakya ve Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizde devam eden orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yumakları, "Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, #OrmanınKahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda;

- İzmir Seferihisar
- İzmir Menderes
- Manisa Akhisar
- Manisa Kula
- Manisa Saruhanlı
- Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.

ANTAKYA VE MANİSA YANGINLARI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatay Antakya ve Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 6 yangın kontrol altında, 3'ünde mücadele sürüyor - 1. Resim

"HAFTAYA YANGIN RİSKİ YÜKSEK"

Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek.

Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: 6 yangın kontrol altında, 2'sinde mücadele sürüyor - 2. Resim

"BAŞARI SÖNDÜRMEK DEĞİL YANGIN ÇIKMAMASINI SAĞLAMAK..."

Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir.

Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü #YeşilVatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.

📢 Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım:

📌 Anız yakmayalım
📌 Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım
📌 İzmarit atmayalım
📌 Atıkları çöpe atalım
📌 Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım
📌 En ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayalım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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