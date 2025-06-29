Ciğerlerimizi yakan yangınlarda son durum! Bakan Yumaklı uyardı: Ağır hapis cezası var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ciğerlerini yakan İzmir'de devam eden yangına ilişkin açıklama yapıyor. Yumaklı, "Bir ay içerisinde 1459 yangına müdahale ettik" dedi. Açık alanda ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı yangına sebep olanlara ağır hapis cezası uygulandığını söyledi.

Türkiye, bir kez daha amansız yangınlarla mücadele etmeye başladı. Hava sıcaklıklarının yanı sıra ihmaller zincirleri dolayısıyla yükselen alevler birçok şehri esir aldı. İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Manisa'da alevlerle mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

4 İLDE 9 BÜYÜK YANGIN ÇIKTI

"Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey devam ediyor. İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa'da 9 büyük yangın çıktı. 3 vatandaşımız dumandan zehirlendi, hastanede ayakta tedavi edildiler.

ÇOĞU İNSAN KAYNAKLI! BİR AYDA 1459 YANGIN ÇIKTI

Bir ay içerisinde 1459 yangına müdahale ettik. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden 34 yangın piknik ateşinden 26 yangın çöplük ateşinden 4 tane havai fişek ateşlenmesinden çıktı. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur, ağır hapis cezası vardır. Açık alanda ateş yakmayalım."