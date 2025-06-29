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Yangının içinden cesaret çıktı: Alevlerin içinden geçtiler! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir, Yangın, Aliağa, Foça, Orman Yangını, Kurtarma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de geçtiğimiz günlerde Aliağa'da çıkıp Foça'ya doğru genişleyen yangında bir arazözün alevlerin arasında kaldığı anlar ortaya çıktı. Aracın sürücüsü Talip Terim'in büyük bir cesaretle alevlerin içinden arkadaşlarını kurtardığı anlar anbean kameralara yansıdı.

Sıcaklıklar arttı İzmir alevlere teslim oldu. Ekipler günlerdir bir noktada yangını söndürürken başka bir tarafta alevler yükseliyor. 4 gün önce de Aliağa'da Horozgediği Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Olayın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler, su ikmal araçları, iş makinaları ve çok sayıda personel müdahalede bulundu.

EVLER BOŞALTILDI

Foça ilçesine doğru ilerleyen ve burada büyüyen alevler, akşam saatlerine doğru kırsal Ilıpınar Mahallesi’ne kadar dayandı. Tedbir amacıyla buradaki bazı evler boşaltılırken ahırlardaki hayvanlar da tehlikeden uzaklaştırıldı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Yangının en kritik anlarından biri Kayadeli mevkiinde yaşandı. Aliağa Orman Şefliği’ne ait bir arazöz alevlerin arasında kaldı. Aracın sürücüsü Talip Terim, büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek, ekip arkadaşının da yardımıyla aracı yangın alanından çıkardı. Arazöz, yangından zarar görmeden kurtarılırken, Talip Terim ve arkadaşları ölümle burun buruna geldiği o anlardan sağ kurtuldu.

20 SAAT BOYUNCA ALEVLERLE MÜCADELE ETTİLER

Gece boyunca süren yoğun mücadele sonucunda yangın 21.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gün boyu devam etti.

Bölge halkı, yangına karşı verilen hızlı ve kararlı mücadele nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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