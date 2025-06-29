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İzmir orman yangını... Menderes-Seferhisar yangınına 6 uçakla müdahale ediliyor

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3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

İzmir orman yangını... Menderes-Seferhisar yangınına 6 uçakla müdahale ediliyor - 1. Resim

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

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