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Polonya'da tatbikat: 11 ülke Ukrayna için bir arada

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Polonya'da tatbikat: 11 ülke Ukrayna için bir arada
Başlık ResmiPolonya'da tatbikat: 11 ülke Ukrayna için bir arada

İngiltere ve Fransa liderliğindeki Çok Uluslu Güç-Ukrayna (MNF-U), 11 ülkenin ve 2 bin 800 askerin katılımıyla Polonya’da 'Koalicja' tatbikatını başlattı. Birlikte hareket etme kapasitesinin sınanacağı ve 22 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta Türkiye, deniz güvenliği sorumluluğunu üstlenerek gücün deniz unsurunu İstanbul'da faaliyete geçirecek.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Ukrayna’da savaşın sona ermesi ihtimaline yönelik olarak uluslararası güvenlik hazırlıkları hız kazanırken, Türkiye yeni güvenlik yapılanmasının deniz ayağında önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE DE KATILACAK

İngiltere ve Fransa’nın ortak liderliğinde oluşturulan Çok Uluslu Güç-Ukrayna’nın (MNF-U) ilk büyük tatbikatı olan ‘Koalicja’ bugün başlıyor. 11 ülkenin katılımıyla Polonya’da düzenlenecek tatbikatta Türkiye kritik bir görev üstlenecek.

22 Kasım’da sona erecek olan tatbikata, Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere katılacak. Kara, hava ve deniz unsurlarından yaklaşık 2 bin 800 askerin görev alacağı tatbikatta, çok uluslu gücün operasyonel kabiliyeti ve birlikte hareket etme kapasitesi sınanacak.

Tatbikat kapsamında Türkiye’ye verilen görev, deniz güvenliği açısından öne çıkıyor. Türk kuvvetleri, MNF-U’nun deniz unsurunu İstanbul’da faaliyete geçirecek.

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