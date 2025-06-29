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Belediye kulak tıkadı, alevler ormana yürüdü! Buca'da ihmalin faturası ağır oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye kulak tıkadı, alevler ormana yürüdü! Buca&#039;da ihmalin faturası ağır oldu
İzmir, Yangın, Orman Yangını, Çevre Kirliliği, Buca, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Buca Gediz'de çevre ilçelerin çöplerinin toplandığı tesis yine yandı, yangın ormana sıçradı. Tesisle ilgili bölge halkının şikayetlerine rağmen belediyelerin sessizliği tepki topladı.

Türkiye, sıcaklıkların artmasıyla yangına teslim olmaya başladı. Dün 150 yerde yangına müdahale edildi. İzmir'de  soğutma çalışmaları sürerken bir yangın haberi daha geldi. 

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri alevlere teslim oldu. 

Öte yandan Buca Gediz'de bulunan Buca, Konak, Gaziemir ve Karabağlar belediyeleri gibi çevre ilçelerin çöplerinin toplandığı tesis de çevre kirliliği ve yangınlarla bölgeyi yıllardır tehdit ediyor.

ŞİKAYETLERE CEVAP SESSİZLİK!

Birçok defa çıkan yangınlarla gündeme gelen tesisle ilgili bölge halkının şikayetlerine rağmen belediyeler ilgisiz kalmayı tercih ediyor.

Gediz'deki çöp depolama alanında bugün yine saat 15 sıralarında yangın çıktı.

Belediye kulak tıkadı, alevler ormana yürüdü! Buca'da ihmalin faturası ağır oldu - 1. Resim

ALEVLERE OTOBANI GEÇTİ ORMANA SIÇRADI

Tesisteki yangın söndürme ekiplerinin yetersiz kalması üzerine alevler otobanı geçerek Gaziemir ilçesi Beyazevler bölgesindeki ormanlık alana sıçradı.

Bir yandan Menderes'teki büyük orman yangınına müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Beyazevler bölgesine de hava ve kara araçları sevk etti.

Belediye kulak tıkadı, alevler ormana yürüdü! Buca'da ihmalin faturası ağır oldu - 2. Resim

UÇUŞLAR DURDURULDU

Bölgede 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal ile alevlerin kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Bölgeden yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış ve inişlerin belirsiz süreliğine durdurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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