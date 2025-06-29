Ateş savaşçıları rüzgar gibi... Her 15 dakikada bir sirenler yükseldi, 48 saatte 93 yangına böyle koştular!

Aydın’da art arda çıkan 93 yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Son 48 saatte yangından yangına koşan ekipler, her 15 dakikada bir çalan sirenlerle birlikte adeta zamanla yarıştı.

Aydın’da son günlerde artan sıcaklıklar ve rüzgarla birlikte yangınlar peş peşe geldi. Kent genelinde son 48 saatte toplam 93 yangın meydana geldi. Dün 49, bugün ise akşam saatlerine kadar 44 yangın ihbarı alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin yükseldiği bölgelere müdahale etmek için seferber oldu.

Her 15 dakikada bir siren sesinin yankılandığı Aydın'da ekipler, merkeze dönmeye fırsat bulamadan yangınlara müdahale etti. İtfaiye personeli ve gönüllüler, büyük bir çabayla alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

YETKİLİLER UYARDI: YANGIN RİSKİ EN YÜKSEK DÖNEM

Yangınlarla mücadelede gösterilen bu fedakar çaba, "ateş savaşçıları" olarak anılan itfaiyecilerin özverisini bir kez daha ortaya koydu.

İtfaiye Dairesi yetkilileri, yılın yangın riskinin en yüksek olduğu dönemin yaşandığını belirterek, vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. Artan sıcaklıklar, düşük nem ve rüzgarın yangın riskini daha da yükselttiğine dikkat çekildi.

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İTFAİYE FİLOSU GÜÇLENDİRİLECEK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilin coğrafi yapısı, iklimi ve bitki örtüsü nedeniyle yangınlara karşı hassas bir bölgede yer aldığını vurguladı. Çerçioğlu, itfaiye ekiplerinin yılın altı ayı boyunca sürekli teyakkuzda olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: