Bir kentimiz 18,2 milyar dolarlık satışla 116 ülkeyi solladı
Türkiye’nin üretim üssü Bursa, 2024 yılında gerçekleştirdiği 18,2 milyar dolarlık ihracatla 116 ülkenin önüne geçti. Otomotiv sektörü 7,6 milyar dolarla liderliği üstlenirken, kentten 195 farklı ülkeye satış yapıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023’te 16,7 milyar dolar olan Bursa'nın ihracatı, serbest bölge rakamlarının da eklenmesiyle 2024’te toplam 18,2 milyar dolara yükseldi. Kentin dış ticaret hacmi ise 29 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bursa, 195 farklı ülkeye ihracat yaparak 116 ülkenin toplam ihracatını geride bırakan bir performans ortaya koydu.
OTOMOTİV İHRACATI ZİRVEDE
Bursa’nın ihracatında en yüksek payı 7,6 milyar dolarla otomotiv endüstrisi aldı. Diğer öne çıkan sektörler ise şöyle sıralandı:
Hazır giyim ve konfeksiyon: 1 milyar 575 milyon dolar.
Tekstil ve hammaddeleri: 1 milyar 284 milyon dolar.
Makine ve aksamları: 1 milyar 254 milyon dolar.
Kalan ihracat geliri ise kentte faaliyet gösteren diğer sektörlerden sağlandı.
HEDEF DÜNYA TİCARETİNDE DAHA BÜYÜK PAY
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın küresel ticaretteki zorluklara ve bölgedeki savaşlara rağmen ihracatla Türkiye ekonomisine katma değer üretmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Burkay, açıklamasında şunları kaydetti:
“Bursa’nın 116 ülkeden daha yüksek bir ihracat performansı sergilemesi önemli bir başarı. TEKNOSAB, KFA Fuarcılık, yeni nesil fuar organizasyonları, ticari safari, UR-GE, HİSER ve kümelenme projeleriyle Bursa'nın dünya ticaretinden daha büyük pay almasını hedefliyoruz.
Bursa'nın ihracattaki başarısının ardında şehrine ve ülkesine inanan girişimcilerimizin emeği var. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ anlayışıyla yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. BTSO olarak üyelerimizin dünya pazarlarında daha güçlü konumlanması için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”