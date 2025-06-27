Terörden arındırılan şehrimiz günde 16 bin varil petrol üreterek enerji üssüne dönüştü

Diyarbakır, günlük 16 bin varile yakın petrol üretimiyle enerjide önemli bir merkez haline geldi. Bu yıl keşfedilen 41 milyon varillik yeni rezervin yüzde 58’i bu bölgede yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörden arındırılan Diyarbakır’ın Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde önemli bir merkez haline geldiğini açıkladı. Son yıllarda yapılan yoğun çalışmalar sayesinde şehir, günlük 16 bin varil petrol üretimiyle ülkenin önemli enerji üslerinden biri oldu.

GÜNLÜK 16 BİN 400 VARİL PETROL ÜRETİLİYOR

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X’te yayımladığı videolu açıklamada, Diyarbakır’ın Türkiye’nin yeni petrol rezervleri keşfinde öncü konumda olduğunu belirtti. Bu yıl Türkiye’nin keşfettiği 41 milyon varillik yeni petrol rezervinin yüzde 58’i Diyarbakır sahalarında yer alıyor. Şehirdeki 307 üretim kuyusunda aralıksız süren çalışmalar sayesinde günlük ortalama 16 bin 400 varil petrol üretiliyor.

ENERJİ ÜSSÜ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Diyarbakır, terörle mücadelede sağlanan başarıların ardından, ekonomik kalkınma ve enerji alanında da büyük adımlar atıyor. İlk keşiften bu yana yaklaşık 330 milyon varil petrolün ülke ekonomisine kazandırıldığı bölgede, yıl sonuna kadar günlük petrol üretiminin 20 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

4 FARKLI SAHADA YENİ NESİL ÜRETİM

Şehirde yürütülen projeler sadece üretim miktarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim teknolojisini de geliştiriyor. 4 farklı sahada yeni nesil üretim modelleri kullanılarak, kayaların içine sıkışmış hidrokarbonlar ekonomiye kazandırılmaya çalışılıyor. Ayrıca uluslararası işbirlikleriyle yürütülen ileri seviye sismik analiz çalışmaları yıl içinde ilk sondajla sonuçlanacak.

ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİ

Bakan Bayraktar, Diyarbakır’ın binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu ve artık Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir üretim merkezi haline geldiğini vurguluyor.