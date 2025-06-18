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Bakan Bayraktar: Petrol ve doğalgaz sıkıntımız olmaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Bayraktar: Petrol ve doğalgaz sıkıntımız olmaz
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran-İsrail savaşının bir petrol krizi doğurup doğurmayacağını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Dünyadaki arzla alakalı olumsuz bir tablo ortaya çıkarması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi, yukarı doğru hareketlendi. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir problem görmüyoruz” dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimali ile ilgili ise “Türkiye 2019’dan itibaren İran’dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Basra çıkışlı (Irak’tan), Hürmüz’ü geçerek Türkiye’ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen yılki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Ama tabii bunlar ikame edilebilir seviyelerde. Gabar’dan petrol ihtiyacımızın zaten yüzde 8’ini karşılıyoruz. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gidebilir. Doğalgaz kontratları genelde petrol fiyatlarına endeksli oluyor. Arz güvenliğinde ise bir sıkıntı görmüyoruz biz. İran’dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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