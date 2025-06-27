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Fındık ve çay üreticisinin korkulu rüyası: Kokarcaya karşı 50 bin samuray arısı sahada!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fındık ve çay üreticisinin korkulu rüyası: Kokarcaya karşı 50 bin samuray arısı sahada!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de fındık ve çay üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarcaya karşı doğaya 50 bin samuray arısı salındı. Zararlıyla kimyasal kullanmadan mücadele eden bu arılar, üreticilere umut oldu.

Rize’de tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadelede önemli bir adım atıldı. Son bir haftada doğaya 50 bin samuray arısı salınarak, zararlının kontrol altına alınması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılından bu yana sürdürülen mücadelede bu yıl biyolojik yöntemlere ağırlık verildi. 

Fındık ve çay üreticisinin korkulu rüyası: Kokarcaya karşı 50 bin samuray arısı sahada! - 1. Resim

8 İLÇEDE, 100 NOKTADA SALIM YAPILDI

Fındık, çay ve kivi üreticilerini zarara uğratan kahverengi kokarca, bölgede verimi ciddi şekilde düşürmeye devam ederken, doğal düşmanı olan samuray arıları ile mücadele hız kazandı.

Kokarcanın yoğun görüldüğü Merkez, Derepazarı, İyidere, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 100 farklı noktaya toplamda 50 bin samuray arısı bırakıldı. Salımı yapılan arılar, kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazitlenerek zararlının çoğalmasını engelliyor.

ARILAR ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNDE ÜRETİLDİ

Samuray arılarının, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’nde özel olarak üretildiği bildirildi.

Bu biyolojik çözüm sayesinde hem çevreye zarar verilmeden hem de kimyasal kullanımına gerek kalmadan zararlı popülasyonunun dengelenmesi amaçlanıyor.

ÜRETİCİLERE UMUT OLDU

Bölgede geçimini tarımdan sağlayan üreticiler, son yıllarda artan kokarca istilası nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşıyordu. Özellikle fındık ve çay bahçelerinde ürün verimi düşerken, samuray arısı uygulaması üreticilere umut oldu.

Uzmanlar, bu yöntemin çevre dostu, sürdürülebilir ve uzun vadede ekonomik açıdan daha avantajlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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