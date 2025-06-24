Daha az su, daha çok verim... Uludağ’da sürdürülebilir tarım hamlesi!

Uludağ’ın doğal mirasını korumak için 2022’de “Korumamız Gerekli” inisiyatifini başlatan Erikli, bölgenin ekosistemini korumaya yönelik somut adımlar atmaya devam ediyor.

ÖMER TEMÜR BURSA - İnisiyatif kapsamında ilk olarak Uludağ’ın endemik bitki örtüsünü ele alan saha çalışmaları yürüten Erikli, bu alanda yapılan çalışmaları “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” adlı kitapta toplamıştı. Sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini ekleyen Erikli, tarım teknolojileri alanında uzmanlaşmış Doktar iş birliğinde çiftçilerin modern ve iyi tarım tekniklerine erişimini artırmak için kolları sıvadı. Proje ile böğürtlen, çilek, ahududu ve meyve bahçelerinde verimliliği geliştirmeyi amaçlayan Erikli, Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı köylerinde 100’den fazla çiftçinin 700 dekarlık alana kurulu bahçesinde doğal kaynakların korunmasına katkıda bulundu.

Nestlé Waters Pazarlama Direktörü Gizem Kartal, proje kapsamında bugüne kadar 100 çiftçiye ulaştıklarını belirterek “Her çiftçimize dijital toprak analizi yaparak, topraktaki organik madde, besin elementleri ve pH değerlerine göre özel gübreleme önerileri sunduk. Uydu görüntüleri ve sensörlerle tarlaları takip ederek veriye dayalı öneriler geliştirdik; böylece su kullanımını yüzde 12, pestisit kullanımını yüzde 10 azalttık, verimliliği yüzde 18 artırdık” dedi. Nestlé Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Banu Arslanoba da Türkiye’de Kestel ve İngegöl’deki iki tesislerinde su şişelediklerini belirterek “Su tasarrufuna önem veriyor, doğal su kaynakları ve faaliyet gösterdiğimiz havzalarda suyun kalitesinin korunması için önemli çalışmalara imza atıyoruz. 2027’ye kadar su jenerasyonu projelerimiz ile her yıl fabrikalarımızda kullanılan toplam su miktarına eş değer oranda suyun havzaya geri kazandırılmasını sağlayacağız. Erikli olarak, 2025 yılı sonuna kadar ambalajlarımızın yüzde 100’ünün geri dönüşüme uygun şekilde tasarlanması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erikli ailesinin 1 litrelik tüm PET şişeleri -etiket ve kapak hariç- yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET’ten üretiliyor” diye konuştu.