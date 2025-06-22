Aydın'da yangın: Onlarca hektarlık ziraat alanı kül oldu!

Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 320 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte dün çıkan yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale devam etti.

Kontrol altına alınan yangında 320 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Efeler ilçesindeki Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Bölgede incelemede bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bademli Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, 3 kişinin dumandan etkilendiğini söylemişti.