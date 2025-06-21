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Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana&#039;daki orman yangınları kontrol altına alındı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı bölgede çıkan yangınlar karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda 4 farklı bölgede çıktı. 

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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