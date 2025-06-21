Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı bölgede çıkan yangınlar karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yangın İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda 4 farklı bölgede çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş