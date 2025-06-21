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Esenyurt'ta yangın paniği! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt&#039;ta yangın paniği! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta gece yarısı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken 1 kişi yaralandı, dumandan etkilenen 13 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2263. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 04.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı.

Esenyurt'ta yangın paniği! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi - 1. Resim

İNSANLAR MAHSUR KALDI

Bodrum katı ve giriş katı etkisi altına alan yangında dumanların üst katlara doğru yükselmesiyle orada oturan vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve UMKE ekipleri bir yandan yangının olduğu dairede söndürme çalışması yaparken diğer yandan üst katlardaki mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması yaptı. Yangın çevrede de paniğe neden oldu. Yangının çıktığı binanın bitişiğinde yer alan diğer binalardaki vatandaşlar da uykularından uyanarak kendilerini sokağa attı.

Esenyurt'ta yangın paniği! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi - 2. Resim
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangının olduğu daire söndürülürken dumandan etkilenen 13 kişi ve 1 yaralı vatandaş bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşlar ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangının olduğu sokakta güvenlik önlemleri alırken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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