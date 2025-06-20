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Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altında! Biçerdöver iddiasına 5 gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan 2 orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Uygun olmayan şartlarda biçerdöverle çalışma yaptığı tespit edilen 5 kişi ise gözaltına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Kalburcu ve Sarıfakılar Mahallelerinde çıkan orman yangınlarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca yerden, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise havadan müdahale etti.

Yangında soğutma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Sarıfakılar Mahallesi'ndeki yangına 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile toplam 150 personel müdahale ediyor.

Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altında! Biçerdöver iddiasına 5 gözaltı var - 1. Resim

Kalburcu Mahallesi'ndeki yangına ise 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder ve 1 treylerin yanı sıra diğer kurumlardan gelen 16 destek aracı ve toplam 200 personel görev yapıyor.

Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altında! Biçerdöver iddiasına 5 gözaltı var - 2. Resim

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangınların çıkış sebebine yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, uygun olmayan şartlarda biçerdöverle çalışma yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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