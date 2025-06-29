Antalya'da 2 ayrı noktada orman yangını! İzmir'e üzülürken alevleri kapısında buldu

Antalya'da iki ayrı noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında seraları etkilenen Osman Aras, "İzmir’deki yangınla ilgili haberleri izliyordum. Alevleri kapımda buldum" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İKİ AYRI NOKTADA ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ CANHIRAŞ MÜCADELE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale etti.

Yangında bazı seralar zarar gördü, vatandaşlar da yangını söndürmek için ekiplere destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

"İZMİR'DEKİ DURUMA ACIYORKEN BAŞIMA GELDİ"

Yurtpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yangında seraları etkilenen Osman Aras, gazetecilere, evinde televizyondan İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin gelişmeleri takip ettiğini söyledi

Bu sırada bir yakının telefonla arayarak mahallelerinde yangın olduğunu söylemesi üzerine evinden çıktığını belirten Aras, "Alevler ev ve seraların yakınına kadar geldi. Benim 3 seram, odunlarım yandı. Hayvanlarım olduğu yere de alevler geliyordu ama fark edip söndürdük. Yangın var dediklerinde inanamadım. Söylediklerinde ben de yangın izliyordum televizyonda. İzmir'deki duruma acıyorken başıma geldi." ifadelerini kullandı.