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Son dakika İzmir'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? 5 mahalle tahliye ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika İzmir&#039;de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? 5 mahalle tahliye ediliyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde gerçekleşen yangın ormanlık alana sıçardı. Orman yangını Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında da etkili oldu. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye ediliyor. İzmir'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Detaylar merak konusu haline geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangının çıkması üzerine Gaziemir ve Seferihisar ilçeleri de yayıldı. Menderes'te ise 5 mahalle tahliye ediliyor. İşte detaylar...

İzmir'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? 5 mahalle tahliye ediliyor - 1. Resim

İZMİR'DE YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İzmir'in Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. Buna göre, İzmir'de neden yangın çıktığı henüz belli değildir.

Yangını gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle gitgide büyüdü Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarfetmeye başladı.

İzmir'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? 5 mahalle tahliye ediliyor - 2. Resim

İZMİR'DE ÇIKAN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangına da müdahaleler devam ediyor. İzmir'deki yangın şu an için söndürülememiştir.

Bölgede 70 ila 117 km/saat hızla rüzgar esmesi sebebiyle söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Yangınla  mücadele kapsamında şu an 1113 personel 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinesinin sahada görev yapıyor.

İzmir'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? 5 mahalle tahliye ediliyor - 3. Resim

İzmir Valisi Süleyman Elban İzmir'de çıkan yangına ilişkin, "Bölgede şiddetli rüzgar var. 12 ton su atabilen uçaklarımız çalışıyor. Rüzgarın hızı düşünce bazı helikopterlerimiz de kalkıyor müdahalelere katılabiliyor. Kara ekiplerimizle de yangını baskılamaya çalışıyoruz. Şu an 3 köyü tamamen boşalttık. Büyük olan Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi'ni de tahliyeye devam ediyoruz. Can kaybı veya yaralanan yok. 3 vatandaşın dumandan etkilenme şikayeti var. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldüler. Tarım ve Orman Bakanımızda İzmir'e geliyor. Yangın yönetimini kendisi devralacak. Yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını düşünüyoruz, net tespit yok. Geceye kadar rüzgarın yavaşlama ihtimali gözükmüyor. Bu nedenle hava araçları çok zorlanıyor. Rüzgar olduğu için de yayılım gösteriyor. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Küçük bir dikkatsizlik büyük orman yangına neden oluyor. Şu an zarar gören ev sayısı belli değil. Çünkü öncelikli amacımız yangını söndürmek" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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