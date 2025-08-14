Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda, yaz sezonunda NOW TV’de büyük ilgi gördü, ancak son haftalarda yayın akışında yer almaması gündem oldu. Peki, Çift Kişilik Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çift Kişilik Oda’nın 7. bölümü, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor ancak NOW TV’nin yayın akışında son haftalarda diziye yer verilmedi. Daha önce 24 Temmuz 2025’te yayınlanacağı duyurulan 7. bölüm, o tarihte ekrana gelmedi ve yerine başka yapımlar konuldu. 14 Ağustos Perşembe akşamı da yayın akışında yer almadı.

Şu an için resmi bir yayın tarihi açıklanmasa dizinin 21 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 20:00’de NOW TV’de geri dönmesi bekleniyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı NOW TV yayın akışında Çift Kişilik Oda’nın 7. bölümü yer almıyor. Dizinin yerine Ah Leyla Vah Kerem adlı yerli film ekrana gelecek.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çift Kişilik Oda’nın 7. bölümü için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak 21 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 20:00’de NOW TV’de yayınlanması bekleniyor.