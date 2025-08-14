Veliaht dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Tarih belli oldu

FARO yapımcılığında çekilen ve Akın Akınözü ile Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht dizisi, tanıtım fragmanlarıyla büyük merak uyandırdı. Esenler Otogarı’nı merkezine alan dizi, aile içi çatışmalar ve büyük bir aşk hikayesiyle seyircileri büyülemeye geliyor. Peki, Veliaht dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ GÜN?

Veliaht dizisinin yayın tarihi, Eylül olarak duyuruldu. Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın son paylaşımına göre dizi bir değişiklik olmazsa 11 Eylül 2025 Perşembe günü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çekimleri Temmuz 2025’te başlayan dizi, İstanbul’un Esenler Otogarı gibi kaotik ve renkli bir mekanda geçiyor. Tanıtım fragmanlarının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran Veliaht, özellikle Akın Akınözü’nün “Benden halef oldu mu?” repliğiyle dikkat çekti.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Veliaht’ın oyuncu kadrosu, Türk televizyon dünyasının usta ve genç isimlerini bir araya getiriyor.

Başrollerde Akın Akınözü (Timur/Zafer Karslı) ve Serra Arıtürk (Reyhan) yer alırken kadroda Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimler bulunuyor.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları sonrası aile içinde başlayan güç savaşlarını ve seyyar tamirci Timur’un, Zafer Karslı olarak ailenin içine girmesini anlatıyor. Aile bağları, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekiyor.