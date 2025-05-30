Veliaht dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Show TV’nin iddialı yapımı Veliaht, Eylül 2025’te aile bağları, güç savaşları ve büyük bir aşk hikayesiyle ekranlara geliyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal gibi yıldızların buluştuğu dizi, Esenler Otogarı’nda geçen sırlarla dolu hikayesiyle dikkat çekti. Veliaht dizisi konusu ne oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Veliaht, Eylül 2025’te seyircilerle buluşmak için geri sayıma başladı. Aile içi çekişmeler ve geçmişin sırları Esenler Otogarı’nın kaotik atmosferinde birleştiren Veliaht dizisi konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NE?

Veliaht dizisi, Esenler Otogarı’nı merkezine alarak Karslı Ailesi’nin aile bağları, iktidar hırsı ve geçmişten gelen sırlar etrafında şekillenen hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Aile içi güç savaşlarının ve bu kaotik ortamda filizlenen büyük bir aşk öyküsünün çarpıcı bir şekilde işlendiği dizi, izleyiciye hem duygusal hem de gerilim dolu anlar vadediyor.

Tanıtım filminde, bir düğün sahnesiyle başlayan çekişmeler, ailenin liderlik koltuğu için verilen mücadelelerin ve gizli kalmış sırların gün yüzüne çıkacağının sinyallerini veriyor.

Dizinin senaryosu, Tunahan Kurt’un hikayesine dayanıyor. Esenler Otogar'ında farklı hayatların kesiştiği, kaos ve umudun bir arada bulunduğu bir yer olarak çıkıyor.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Veliaht’ın oyuncu kadrosu, Türk televizyonunun usta isimleriyle genç yetenekleri bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken onlara Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Ercan Kesal, Karslı Ailesi’nin lideri olurken, Erkan Kolçak Köstendil’in karmaşık bir karakterle seyirciyi şaşırtacağı konuşuluyor.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak

Arif Pişkin

Burak Altay

Kayhan Açıkgöz

Sabahattin Yakut

Selin Köseoğlu

Selin Dumlugöl

Volkan Kıran

Ufkum Kalaoğlu