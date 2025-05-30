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Veliaht dizisi ne zaman başlıyor? İlk tanıtım yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Veliaht dizisi ne zaman başlıyor? İlk tanıtım yayınlandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin iddialı yapımı Veliaht, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşları ve hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Akın Akınözü, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil’in başrolünde olduğu dizi, sırlar, intikam ve aile bağlarıyla dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Yayın tarihi, kanalı ve konusu ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Show TV, 2025-2026 sezonuna Veliaht dizisiyle güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Faro’nun yapımcılığında, Yamaç Okur’un prodüksiyonu ve Sinan Öztürk’ün yönetmenliğiyle hayat bulan dizi, Esenler Otogarı’nı merkezine alan Karslı Ailesi’nin aile içi çekişmelerini ekrana taşıyor.

VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Veliaht dizisi, Eylül 2025’te Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak ancak kesin bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin sonbahar sezonunda başlayacağı ilk tanıtım fragmanıyla belli oldu. Tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla heyecan artarken çekimleri Temmuz’da başlayacak dizi eylül ortasında yayınlanacak. 

Veliaht dizisi ne zaman başlıyor? İlk tanıtım yayınlandı - 1. Resim

VELİAHT DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Dizi, Show TV kanalında yayınlanacak. Veliaht dizisi ilk tanıtım 20.00’de kanal ekranlarında ve sosyal medyada izleyiciyle buluştu.

Dizinin Çukur hayranlarını heyecanlandıran Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil buluşmasıyla geniş bir kitleye ulaşacağını öne sürüyor. Tunahan Kurt imzası olan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

Veliaht dizisi ne zaman başlıyor? İlk tanıtım yayınlandı - 2. Resim

VELİAHT DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Karslı Ailesi'nin aile içi çekişmelerini yansıtan dizi, Esenler Otogarı'nda geçiyor. Tanıtımdaki düğün sahnesi aile içi kıyasıya mücadelenin ilk sinyallerini veriyor. 

Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil buluşurken Hazal Türesan, Bora Akkaş ve Erdem Şenocak gibi isimlerde kadroda yer aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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