Aile Saadeti dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Yaz sezonunda başlayacak

ATV’nin yaz ekranını ısıtacak dizisi Aile Saadeti, birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı evde buluşmasıyla başlayan kahkaha ve duygu dolu hikayesiyle izleyiciyi bekliyor. Burak Dakak ve Buse Meral’in başrolde olduğu yapımın oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor.

ATV’nin yeni komedi-drama dizisi Aile Saadeti, yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Birbirini hiç tanımayan üç akraba ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan eğlenceli ve duygusal olayları konu alan dizi, Burak Aksak’ın senaryosu ve Selçuk Aydemir’in yönetmenliğiyle dikkat çekiyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİ KONUSU NE?

Aile Saadeti, birbirini hiç tanımayan üç akraba ailenin aynı evde yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan mizah ve duygu dolu bir hikayeyi ekrana taşıyor.

Dizi, aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını, Saadet Hanım’ın konağında geçen olaylar üzerinden işliyor. Bu zorunlu birliktelik, hem komik çatışmalara hem de aile üyelerinin birbirine kenetlenmesine yol açıyor, izleyiciye sıcak bir aile atmosferi sunuyor.

Burak Aksak’ın orijinal senaryosuyla, aile olmanın anlamını sorgulatan bir yapım olduğu vurgulandı. Üç ailenin sürtüşmelerle başlayan ilişkileri, zamanla sevgi ve dayanışmaya dönüşüyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Burak Dakak (Murat) ve Buse Meral (Gönül) yer alırken kadroda Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) gibi deneyimli isimler bulunuyor.