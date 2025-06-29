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Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü kayalıklara çarptı, bilanço ağır

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da feci kaza! Yolcu otobüsü kayalıklara çarptı, bilanço ağır
Antalya, Kaş, Otobüs Kazası, Yaralanma, 112, Jandarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Varan Turizm firmasına ait Hasan Şahin'in kullandığı 06 VT 385 plakalı otobüs, Kaş-Kalkan D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü kayalıklara çarptı, bilanço ağır - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada yaralanan yolcular ve otobüs firmasının personeli ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 5'i yolcu olmak üzere 8 kişi Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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