Antalya Kaleiçi'nde yangın! Vali Şahin: Yayılma ihtimali önlendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve yayılma ihtimalının önlendiğini söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan bara sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için çalışma yürütüldü.

Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgede incelemelerde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin

Yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve yayılma ihtimalının önlendiğini söyleyen Vali Şahin, "6 odalı, 2 katlı bir otelin arka tarafında çıkan bir yangın. Otelin 3 odasında misafir varmış onlar da tahliye edilmiş, yaralı yok. Yangın otelin yanındaki kullanılmayan binaya da sıçramıştı, oranın çatısında yangın devam ediyor ve müdahale sürüyor. Sıçrama ihtimali yok. Yangın ya arkadaki kullanılmayan binada başlayıp otele sıçradı ya da otelde başlayıp binaya sıçradı, bunlar incelemelerin ardından netleşecek. Şu an itibarıyla yangının enerjisi düştü ve yayılma ihtimali ortadan kalktı" dedi.