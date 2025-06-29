İstanbul'da yangın paniği! Aydos Ormanı'ndan alevler yükseldi

İzmir'in ardından İstanbul'da da yangın paniği yaşanıyor. Pendik Velibaba mahallesi Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Türkiye, bir kez daha amansız yangınlarla mücadele etmeye başladı. Hava sıcaklıklarının yanı sıra ihmaller zincirleri dolayısıyla yükselen alevler, İzmir başta olmak üzere birçok şehri esir aldı. Bir yangın haberi de İstanbul'un ciğerleri olarak bilinen Aydos Ormanı'ndan geldi.

AYDOS'TAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, Pendik ilçesinde Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı içerisinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yangın havadan da görüntülendi.