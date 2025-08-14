Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yasemin Fazlaca kimdir, nereli?

Yasemin Fazlaca kimdir, nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasemin Fazlaca kimdir, nereli?
CHP, AK Parti, İstifa, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Peki, Yasemin Fazlaca kimdir, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Fazlaca istifa açıklamasında, "6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar." dedi.

Ardından AK Partiye'ye geçen Fazlaca dikkat çekerek geniş yankı uyandırdı. Peki, Yasemin Fazlaca kimdir, nereli? İşte cevabı...

Yasemin fazlaca kimdir, nereli? - 1. Resim

YASEMİN FAZLACA KİMDİR?

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, 1979 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlayan Fazlaca, daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisansını tamamladı.

Yasemin fazlaca kimdir, nereli? - 2. Resim

Mesleki kariyerinde 2010 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ile başladı. Fazlaca siyasi hayatına ise 2019 yılında başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Altınova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Fazlaca, yerel siyasette aktif bir rol üstlendi.

 2023 yılında, aynı partiden 28. Dönem Yalova Milletvekili Adayı olarak da listede yer aldı. Yasemin Fazlaca, 2025 yılı Haziran ayında yaptığı sosyal medya açıklamasıyla CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurarak siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?Kartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - HaberlerDGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?Veliaht dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Tarih belli oldu - HaberlerVeliaht dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Tarih belli olduDamla Kent işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar? - HaberlerDamla Kent işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar?Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - HaberlerModern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!Mustafa İberya Arıkan kimdir? Söke Belediye Başkanı gündemdeki yerini koruyor - HaberlerMustafa İberya Arıkan kimdir? Söke Belediye Başkanı gündemdeki yerini koruyorTabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? - HaberlerTabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...