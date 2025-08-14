Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Fazlaca istifa açıklamasında, "6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar." dedi.

Ardından AK Partiye'ye geçen Fazlaca dikkat çekerek geniş yankı uyandırdı. Peki, Yasemin Fazlaca kimdir, nereli? İşte cevabı...

YASEMİN FAZLACA KİMDİR?

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, 1979 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlayan Fazlaca, daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisansını tamamladı.

Mesleki kariyerinde 2010 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ile başladı. Fazlaca siyasi hayatına ise 2019 yılında başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Altınova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Fazlaca, yerel siyasette aktif bir rol üstlendi.

2023 yılında, aynı partiden 28. Dönem Yalova Milletvekili Adayı olarak da listede yer aldı. Yasemin Fazlaca, 2025 yılı Haziran ayında yaptığı sosyal medya açıklamasıyla CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurarak siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı.