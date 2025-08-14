Özlem Çerçioğlu resmen AK Parti'de! Kürsüye çıkıp bu sözlerle Özgür Özel'e meydan okudu

Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçeceği iddiaları ile gündeme gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün resmen AK Parti'ye katıldı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN ÖZEL'E REST: NE BİLİYORSA AÇIKLASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından kürsüye çıkan ve CHP lideri Özgür Özel'in hakkında söylediği iddialara cevap veren Çerçioğlu, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek." dedi.

Diğer yandan Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilat üyeleri taktı.

İşte AK Parti'ye geçen isimler:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

Aydın Söke İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)

Aydın Yenipazar İlçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)

Aydın Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)

Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)

Isparta Yalvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti)

Aksaray Yeşiltepe İlçe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İyi Parti)

Kastamonu Bozkurt İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)