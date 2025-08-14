Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > X (Twitter) çöktü mü? Kesintiler bir anda zirve yaptı

X (Twitter) çöktü mü? Kesintiler bir anda zirve yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
X (Twitter) çöktü mü? Kesintiler bir anda zirve yaptı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, platformda erişim sorunları ve yavaşlama şikayetleri yaşadı. Downdetector verilerine göre akşam saatlerinde rapor edilen kesinti sayısı aniden yükseldi. İşte haberin detayları...

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, bugün yani 14 Ağustos 2025 günü platformda erişim sorunları ve yavaşlama şikayetleri yaşamaya başladı. Birçok kullanıcı, gönderi yükleme, sayfa yenileme ve bildirim alma gibi temel işlemlerde aksaklıklar olduğunu bildirerek "Twitter çöktü mü?" sorusu merak konusu oldu.

DOWNDETECTOR VERİLERİ KESİNTİYİ DOĞRULADI

Kesintileri takip eden Downdetector platformuna göre, X'teki teknik sorunlar gün içinde kısa süreli dalgalanmalarla devam ederken akşam saatlerinde rapor edilen kesinti sayısında ani bir artış yaşandı. Grafikteki keskin yükseliş, çok sayıda kullanıcının aynı anda erişim problemi yaşadığını ortaya koydu.

X (Twitter) çöktü mü? Kesintiler bir anda zirve yaptı - 1. Resim

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Elon Musk yönetimindeki X'ten henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Uzmanlar, sorunun teknik altyapı kaynaklı olabileceğini belirtirken, kullanıcılar çözüm sürecine dair bilgi almak için şirketten gelecek açıklamayı bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ural Kaspar kimdir, kaç yaşında?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ural Kaspar kimdir, kaç yaşında? - HaberlerUral Kaspar kimdir, kaç yaşında?Yasemin Fazlaca kimdir, nereli? - HaberlerYasemin Fazlaca kimdir, nereli?DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - HaberlerDGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?Veliaht dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Tarih belli oldu - HaberlerVeliaht dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi gün? Tarih belli olduDamla Kent işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar? - HaberlerDamla Kent işlem görmeye başladı! DMLKT kaç lot verdi, halka arz sonuçları ne oldu, hisse fiyatı ne kadar?Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - HaberlerModern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...