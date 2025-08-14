X (Twitter) çöktü mü? Kesintiler bir anda zirve yaptı

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, bugün yani 14 Ağustos 2025 günü platformda erişim sorunları ve yavaşlama şikayetleri yaşamaya başladı. Birçok kullanıcı, gönderi yükleme, sayfa yenileme ve bildirim alma gibi temel işlemlerde aksaklıklar olduğunu bildirerek "Twitter çöktü mü?" sorusu merak konusu oldu.

DOWNDETECTOR VERİLERİ KESİNTİYİ DOĞRULADI

Kesintileri takip eden Downdetector platformuna göre, X'teki teknik sorunlar gün içinde kısa süreli dalgalanmalarla devam ederken akşam saatlerinde rapor edilen kesinti sayısında ani bir artış yaşandı. Grafikteki keskin yükseliş, çok sayıda kullanıcının aynı anda erişim problemi yaşadığını ortaya koydu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Elon Musk yönetimindeki X'ten henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Uzmanlar, sorunun teknik altyapı kaynaklı olabileceğini belirtirken, kullanıcılar çözüm sürecine dair bilgi almak için şirketten gelecek açıklamayı bekliyor.