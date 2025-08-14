Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
WhatsApp çöktü mü? 13-14 Ağustos WhatsApp kesinti raporu!

WhatsApp çöktü mü? 13-14 Ağustos WhatsApp kesinti raporu!

WhatsApp çöktü mü? 13-14 Ağustos WhatsApp kesinti raporu!
'WhatsApp çöktü mü' konusu gündeme geldi. 13-14 Ağustos WhatsApp erişim sorunu ile kullanıcılar hata bildiriyor. Mesajların gönderilememesi ve uygulamanın açılmaması gibi şikayetler sosyal medyada konuşuldu. İşte, WhatsApp kesinti raporu...

Kullanıcılar  “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu sorguluyor.13 Ağustos 2025 akşam saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları, platformda yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle mesaj gönderememe ve uygulama erişim problemleriyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

13 Ağustos 2025 sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları, uygulamanın işlevselliğinde sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Mesajların gönderilmemesi, iletilerin yalnızca tek tikte kalması ve uygulamanın açılmaması gibi sorunlar, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar arasında yaygın bir şekilde raporlandı.

WhatsApp çöktü mü? 13-14 Ağustos WhatsApp kesinti raporu! - 1. Resim

13 AĞUSTOS WHATSAPP ERİŞİM SORUNU

WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunları, 13 Ağustos 2025 günü sabah saatlerinde yoğunlaşmaya başladı. Kullanıcılar, özellikle mesaj gönderip alma konusunda sorunlar yaşadıklarını, bazı durumlarda uygulamanın tamamen açılmadığını veya çağrıların bağlanmadığını bildirdi.

