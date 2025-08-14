WhatsApp çöktü mü? 13-14 Ağustos WhatsApp kesinti raporu!

Kullanıcılar “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu sorguluyor.13 Ağustos 2025 akşam saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları, platformda yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle mesaj gönderememe ve uygulama erişim problemleriyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

13 Ağustos 2025 sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları, uygulamanın işlevselliğinde sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Mesajların gönderilmemesi, iletilerin yalnızca tek tikte kalması ve uygulamanın açılmaması gibi sorunlar, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar arasında yaygın bir şekilde raporlandı.

13 AĞUSTOS WHATSAPP ERİŞİM SORUNU

WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunları, 13 Ağustos 2025 günü sabah saatlerinde yoğunlaşmaya başladı. Kullanıcılar, özellikle mesaj gönderip alma konusunda sorunlar yaşadıklarını, bazı durumlarda uygulamanın tamamen açılmadığını veya çağrıların bağlanmadığını bildirdi.