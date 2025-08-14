Ural Kaspar kimdir, kaç yaşında?

Ural Kaspar, son dönemde hem iş dünyasındaki girişimleri hem de ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile evliliği ile gündemde.

URAL KASPAR KİMDİR?

Ural Kaspar, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Suadiye semtinde restoran işletmeciliğiyle tanınan bir iş insanı olarak biliniyor.

Magazin gündemine ise özellikle 28 Ekim 2024’te oyuncu İrem Helvacıoğlu ile evlenmesiyle yer almaya başladı. İstanbul’da doğup büyüdüğü bilinen Kaspar’ın kamuoyunda hayatına dair bilinenler kısıtlı.

URAL KASPAR NE İŞ YAPIYOR?

Ural Kaspar, İstanbul’un Suadiye semtinde bir restoranın sahibi ve işletmecisidir.

URAL KASPAR EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Ural Kaspar, 28 Ekim 2024’te ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile sade ama şık bir törenle evlendi. 2025 yılında çift, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.