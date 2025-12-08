Devrik Beşar Esad'ın rejimi altında ailesini kaybeden ve o yıllarda "Biz Esad'a ne yaptık ki bizi öldürüyor" sözleri ile dünyanın tanıdığı Suriyeli Ali yıllar sonra Esad'ın devrilmesi ile sonuçlanan devrimin lideri Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Şara, sahneye çıkarak yaşadıklarını anlatan Ali'ye sarıldı. O anlar salonda ayakta alkışlandı.

DIŞ HABERLER - Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejimin yıkılması ve devrik lider Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından Suriye halkı devrimin birinci yıl dönümünü kutluyor.

Başkent Şam başta olmak üzere devrimin mimarı olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı birçok kutlama etkinliği düzenlendi.

“Biz Esad’a ne yaptık ki bizi öldürüyor?” diyen küçük Ali yıllar sonra devrimin mimarı Şara ile buluştu.

Yıllar önce devrik lider Beşar Esad'ın rejimi altında ailesini ve birçok akrabasını kaybeden Suriyeli Ali, devrimin birinci yıl dönümü programında yaşadıklarını anlattı.

Şara, sahneye çıkarak Ali’ye sarıldı. Şara'nın sahneye çıkması ile salondakiler ayağa kalkarak dakikalarca yaşanan o anı alkışladı.

