Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Esad'ın düşüşünün birinci yıl dönümü kutlamalarında, "Geçiş adaletine bağlılığımızı teyit ederek yeni bir Suriye inşa etmek için adımlar atıyoruz" dedi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşar Esad rejimin devrilmesinin yıl dönümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suriye lideri geçiş döneminde 'adalet' vurgusu yaptı.

Ahmed Şara Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetinin “yeni bir Suriye” inşa etmek için somut adımlar attığını ve Suriyelilere karşı işlenen suçların hesabının sorulmasını sağlamak için geçiş dönemi adaletine bağlı olduğunu söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad'ın devrilmesinin birinci yıldönümünde başkent Şam'daki Konferans Sarayı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “kurtuluşun ilk anından itibaren” ülkenin illerini gezerek halkın endişelerini ve taleplerini dinlediğini söyledi.

Bu istişarelerin Suriye'nin geleceği için net bir vizyon oluşturduğunu belirtti.

Şara “Gururlu tarihine dayanan, umut dolu bir geleceğe bakan ve Arap, bölgesel ve uluslararası çevresinde doğal yerini geri kazanan güçlü bir devlet arzuluyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ADALET" OLACAK MESAJI

Şara, hükümetin şu anda “yeni Suriye”yi yeniden inşa etme yolunda “ilk adımlarını” attığını söyledi ve kalıcı istikrarı sağlamak için geçiş dönemi adaletinin gerekli olduğunu vurguladı.

Ahmed Şara “Suriye halkına karşı suç işleyen ve yasaları ihlal eden herkesi sorumlu tutmak, mağdurların haklarını korumak ve adaleti sağlamak için geçiş dönemi adaleti ilkesine bağlılığımızı teyit ediyoruz” dedi.

Suriye lideri, Suriye halkının gerçeği bilme, hesap sorma ve uzlaşma hakkı, “devletin istikrarının temeli ve ihlallerin tekrarlanmayacağının garantisidir” diye ekledi.

Şara, bu sürecin, vatandaşlar ve devlet arasındaki güveni yeniden tesis etmenin temel taşı olduğunu söyledi.

