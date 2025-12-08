Uludağ’a gelenlerin eğlenmek, sosyal aktivitelerde bulunmak ve günübirlik tesislerden yararlanmak istediğini belirten vatandaşlar, ruhsatlı otellerin de açılmasını talep etti.

İstanbul'un yanı başında 10 santim kar!

Bölge çalışanları ise, "Dün itibariyle kar yağışı etkili oldu. Biz de hazırlıklarımıza başladık. Şu anda 10 santimetre civarında bir kar kalınlığı var" dedi. Öte yandan, sabah saatleri itibariyle Uludağ’da hava sıcaklığı 2 dereceyi gördü.