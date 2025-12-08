İstanbul'un yanı başında 10 santim kar! Bir anda bastırdı, göz gözü görmedi
İstanbul'un yanı başında, Bursa Uludağ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, zirveyi beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı, bölgede 10 santimetreye kadar ulaştı.
YILBAŞI HAZIRLIKLARI TAMAM
Aniden yükselen kar kalınlığı, otelleri harekete geçirdi. Uludağ'ın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, bölgedeki oteller ve tesisler yılbaşı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı.
"RUHSATLI OTELLER AÇILSIN" TALEBİ
Uludağ’a gelenlerin eğlenmek, sosyal aktivitelerde bulunmak ve günübirlik tesislerden yararlanmak istediğini belirten vatandaşlar, ruhsatlı otellerin de açılmasını talep etti.
Bölge çalışanları ise, "Dün itibariyle kar yağışı etkili oldu. Biz de hazırlıklarımıza başladık. Şu anda 10 santimetre civarında bir kar kalınlığı var" dedi. Öte yandan, sabah saatleri itibariyle Uludağ’da hava sıcaklığı 2 dereceyi gördü.
BU HAFTA BEKLENMİYOR
Hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, bu hafta boyunca kar yağışı beklenmediği belirtildi.