7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu tatilde kabusu yaşadı! “Felç kaldım sandım!”

'Sen Anlat Karadeniz', ‘Yürek Çıkmazı’ , ‘Karadut’ gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ekim ayında Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti. 7 aylık hamile olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir kız bebek beklediğini açıklamıştı.

Şu sıralar doğum için gün sayan ve 7 aylık hamile olan Helvacıoğlu, dinlenmek amacıyla ailesinin yanına tatile gitti. Ancak tatil sırasında başına gelen bir olay, güzel oyuncuya korku dolu anlar yaşattı.

TALİHSİZ KAZAYI ANLATTI

Instagram hesabından bir video paylaşarak yaşadıklarını anlatan Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazadan şu sözlerle bahsetti:

"Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Gezdik, güneşlendik… Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönmemizin nedeni bebişin kontrolüydü. Yoksa beni bıraksanız doğuma kadar kalırdım" dedi.

FİLM GİBİ OLAY GERÇEK OLDU

Açıklamasına devam eden oyuncu şunları söyledi: “İşte filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz bir olay gerçekleşti. Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim denize. Ural ile birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşında iki çocuk vardı. Biz de onlar konuşurken aramızda konuşuyoruz, ‘çıkabilir miyiz’ diye… İlk çocuk çıktı ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum.”

"KAFAMA ÇOCUK DÜŞTÜ"

Sözlerinin devamında kazanın detaylarından bahseden Helvacıoğlu “Çocuk akrobatik bir hareketle merdivenden atladı ve kafama düştü. Boynumda geriye kaydı, derinde olduğumuz için bebek hiç etkilenmedi ancak ben su yüzeyine çıktığımız zaman felç kaldığımı sandım. Ural sakin kaldı, beni sırtına alıp sudan çıkardı hemen hastaneye gittik. Korkunç bir hastane olduğu için bir gün sonra İstanbul'a geldik. Hamile olduğum için doktorum daha yakından takibe almak istedi. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu süreci ucuz atlamamı sağlamış” ifadelerini kullandı.