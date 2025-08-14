Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu tatilde kabusu yaşadı! “Felç kaldım sandım!”

7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu tatilde kabusu yaşadı! “Felç kaldım sandım!”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu tatilde kabusu yaşadı! “Felç kaldım sandım!”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ile çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. Denizde yüzerken üzerine bir çocuğun düşmesi sonucu yaralanan Helvacıoğlu, başına gelenleri anlattı.

'Sen Anlat Karadeniz', ‘Yürek Çıkmazı’ , ‘Karadut’ gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ekim ayında Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti. 7 aylık hamile olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir kız bebek beklediğini açıklamıştı.

Şu sıralar doğum için gün sayan ve 7 aylık hamile olan Helvacıoğlu, dinlenmek amacıyla ailesinin yanına tatile gitti. Ancak tatil sırasında başına gelen bir olay, güzel oyuncuya korku dolu anlar yaşattı.

7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu tatilde kabusu yaşadı! “Felç kaldım sandım!” - 1. Resim

TALİHSİZ KAZAYI ANLATTI

Instagram hesabından bir video paylaşarak yaşadıklarını anlatan Helvacıoğlu, denizde geçirdiği kazadan şu sözlerle bahsetti:

"Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Gezdik, güneşlendik… Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönmemizin nedeni bebişin kontrolüydü. Yoksa beni bıraksanız doğuma kadar kalırdım" dedi.

7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu tatilde kabusu yaşadı! “Felç kaldım sandım!” - 2. Resim

FİLM GİBİ OLAY GERÇEK OLDU

Açıklamasına devam eden oyuncu şunları söyledi: “İşte filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz bir olay gerçekleşti. Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim denize. Ural ile birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşında iki çocuk vardı. Biz de onlar konuşurken aramızda konuşuyoruz, ‘çıkabilir miyiz’ diye… İlk çocuk çıktı ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum.”

7 aylık hamile İrem Helvacıoğlu tatilde kabusu yaşadı! “Felç kaldım sandım!” - 3. Resim

"KAFAMA ÇOCUK DÜŞTÜ"

Sözlerinin devamında kazanın detaylarından bahseden Helvacıoğlu “Çocuk akrobatik bir hareketle merdivenden atladı ve kafama düştü. Boynumda geriye kaydı, derinde olduğumuz için bebek hiç etkilenmedi ancak ben su yüzeyine çıktığımız zaman felç kaldığımı sandım. Ural sakin kaldı, beni sırtına alıp sudan çıkardı hemen hastaneye gittik. Korkunç bir hastane olduğu için bir gün sonra İstanbul'a geldik. Hamile olduğum için doktorum daha yakından takibe almak istedi. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu süreci ucuz atlamamı sağlamış” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rezan Epözdemir, 'casusluk' masası sorulunca topu CHP'li Gürsel Tekin'e attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan şiddet itirafı! Anlattıkları kan dondurdu: "Yerdeyken tekmeledi" - Magazin"Kaynanam beni dövdü" diyerek anlattı! Her detayı kan dondurduGelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmedi - MagazinGelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmediHerkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var - MagazinHerkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren şarkıcıdan flaş haberÖzcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu - MagazinÖzcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli...Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı - MagazinUsta oyuncu hayatının şokunu yaşadı! Polisler arabasını durdurup üstünü aradıOrlando Bloom yeni rolüne kendini adadı! Zayıflamak için yalnızca iki yiyecekle beslenmiş - MagazinYeni rolüne kendini adadı: Aylarca iki yiyecekle beslenmiş
Sonraki Haber Yükleniyor...