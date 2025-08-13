Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gelin Evi'nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken'den destek gecikmedi

Gelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmedi

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Aslı Hünel, sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi yarışmasından ayrılma kararı almıştı. Hünel’den boşalan koltuğa Buse Varol oturdu. Show TV’nin 9 sezondur ekranlarda olan fenomen yarışmasının 25 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

Ekranların sevilen yarışması Gelin Evi, yeni sezonunda sürpriz bir değişiklikle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Buse Varol, programın yeni sunucusu olarak görev yapacak.

ECE ERKEN VE DEMET AKALIN’DAN YORUM 

Alişan’ın eşi Varol, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı. Yeni sezon tanıtımına yer veren ünlü isme destek gecikmedi. Ece Erken ‘Yaşasın’ yorumunu yaparken, Demet Akalın ise nazar boncuğu emojisi koydu.

Gelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmedi - 1. Resim

YARIŞMA KIZIŞIYOR: BÜYÜK ÖDÜL 150 BİN TL

Show TV’nin 9 sezondur ekranlarda olan fenomen yarışması Gelin Evi, yeni sunucusu Buse Varol ile 25 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Bu sezon Gelin Evi’nde yenilikler de dikkat çekiyor. Yarışmaya katılan herkese bir çeyrek altın hediye edilirken, haftalık büyük ödül tam 150 bin TL değerinde.

Gelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmedi - 2. Resim

GELİN EVİ’NDE BÜYÜK REKABET

Hafta içi her gün Show TV’de yayınlanan Gelin Evi yarışmasında, iddialı ve hamarat gelinler ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar birçok alanda yarışacak. Yarışmacılara altın ve küçük ev aletleri gibi çeşitli hediyeler verilirken, Cuma günü yapılan büyük oylamada haftanın birincisi 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Gelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmedi - 3. Resim

ASLI HÜNEL VEDA ETMİŞTİ

Show TV’nin sevilen programı Gelin Evi’nde 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, sezon finalinin ardından programdan ayrılma kararı almıştı. Hünel’in, uzun süren çekim saatleri nedeniyle programdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Ünlü ismin vaktinin büyük bölümünü ailesine ve dinlenmeye ayırmak istediği öğrenildi. 

