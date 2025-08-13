Gelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmedi

Ekranların sevilen yarışması Gelin Evi, yeni sezonunda sürpriz bir değişiklikle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Buse Varol, programın yeni sunucusu olarak görev yapacak.

ECE ERKEN VE DEMET AKALIN’DAN YORUM

Alişan’ın eşi Varol, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı. Yeni sezon tanıtımına yer veren ünlü isme destek gecikmedi. Ece Erken ‘Yaşasın’ yorumunu yaparken, Demet Akalın ise nazar boncuğu emojisi koydu.

YARIŞMA KIZIŞIYOR: BÜYÜK ÖDÜL 150 BİN TL

Show TV’nin 9 sezondur ekranlarda olan fenomen yarışması Gelin Evi, yeni sunucusu Buse Varol ile 25 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Bu sezon Gelin Evi’nde yenilikler de dikkat çekiyor. Yarışmaya katılan herkese bir çeyrek altın hediye edilirken, haftalık büyük ödül tam 150 bin TL değerinde.

GELİN EVİ’NDE BÜYÜK REKABET

Hafta içi her gün Show TV’de yayınlanan Gelin Evi yarışmasında, iddialı ve hamarat gelinler ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar birçok alanda yarışacak. Yarışmacılara altın ve küçük ev aletleri gibi çeşitli hediyeler verilirken, Cuma günü yapılan büyük oylamada haftanın birincisi 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

ASLI HÜNEL VEDA ETMİŞTİ

Show TV’nin sevilen programı Gelin Evi’nde 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, sezon finalinin ardından programdan ayrılma kararı almıştı. Hünel’in, uzun süren çekim saatleri nedeniyle programdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Ünlü ismin vaktinin büyük bölümünü ailesine ve dinlenmeye ayırmak istediği öğrenildi.