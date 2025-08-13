Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak

Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak
Gönül Dağı, Erdal Özyağcılar, TRT, Diziler, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Kırgın Çiçekler’ , ‘Elkızı’ , ‘Seni Kalbime Sakladım’ gibi birçok yapımda rol alan Gökçe Akyıldız’ın yeni dizisi belli oldu. Bir süredir görüşmelerini sürdüren Akyıldız, TRT’in iddialı dizisi Gönül Dağı ile el sıkıştı.

TRT 1’in beş sezondur reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin altıncı sezon çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.

Yeni sezonda, yönetmen koltuğuna Ozan Uzunoğlu’nun oturacağı dizide, usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın üstlendiği Süleyman karakterinin çocukları Çetin, Leyla ve Taylan da hikâyeye dahil olacak.

GÖKÇE AKYILDIZ GÖNÜL DAĞI’NIN LEYLA’SI OLACAK

“Çetin Kaya” karakterini sevilen oyuncu Bülent Şakrak canlandırırken, dizinin Leyla’sı da belli oldu. Genç kuşağın başarılı isimlerinden Gökçe Akyıldız, “Gönül Dağı” ailesine katıldı.

Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak - 1. Resim

EYLÜL’DE EKRANA GELECEK

14 Haziran 2025’te ekrana gelen 182. bölümüyle sezon finali yapan dizi, yaz arasının ardından set ekibinin yeniden toplanmasıyla birlikte çekimlere başlıyor. Her zamanki gibi cumartesi akşamları yayınlanacak olan dizinin yeni sezonu, hem kadrodaki değişiklikler hem de yeni hikâyeleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak - 2. Resim

Herhangi bir değişiklik olmazsa, dizinin yeni sezonunun 13 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nijerya'ya 2 şart! Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'Zeytin' hakkında yeni karar125 neden arar, kimin numarası?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Songül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Furkan'ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: "Kocaman delikanlı olmuş" - Magazin19 yaşındaki oğlu Furkan'ı paylaştı! Yorum yağdıMüzik dünyasının acı kaybı: Münir Nurettin Selçuk’un oğlu vefat etti - MagazinMüzik dünyasının acı kaybı: Münir Nurettin Selçuk’un oğlu vefat ettiŞarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım" - MagazinÜnlü şarkıcıdan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım"Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Selda Alkor'un son hali şaşırttı: "Zayıflamış" yorumları geldi - MagazinBir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Son hali şaşırttı: "Zayıflamış"Aile krizinde yeni boyut! Özcan Deniz sert sözlerle vasiyetini açıkladı - MagazinAile krizinde yeni boyut! Vasiyetini açıkladıHalit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak" - MagazinHâlâ bulunamadı! Paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir..."
Sonraki Haber Yükleniyor...