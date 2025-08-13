Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak

TRT 1’in beş sezondur reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin altıncı sezon çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.

Yeni sezonda, yönetmen koltuğuna Ozan Uzunoğlu’nun oturacağı dizide, usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın üstlendiği Süleyman karakterinin çocukları Çetin, Leyla ve Taylan da hikâyeye dahil olacak.

GÖKÇE AKYILDIZ GÖNÜL DAĞI’NIN LEYLA’SI OLACAK

“Çetin Kaya” karakterini sevilen oyuncu Bülent Şakrak canlandırırken, dizinin Leyla’sı da belli oldu. Genç kuşağın başarılı isimlerinden Gökçe Akyıldız, “Gönül Dağı” ailesine katıldı.

EYLÜL’DE EKRANA GELECEK

14 Haziran 2025’te ekrana gelen 182. bölümüyle sezon finali yapan dizi, yaz arasının ardından set ekibinin yeniden toplanmasıyla birlikte çekimlere başlıyor. Her zamanki gibi cumartesi akşamları yayınlanacak olan dizinin yeni sezonu, hem kadrodaki değişiklikler hem de yeni hikâyeleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Herhangi bir değişiklik olmazsa, dizinin yeni sezonunun 13 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşması planlanıyor.