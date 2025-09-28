Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pakistan LNG gemisine dronlu saldırı: İsrail vurdu, Husiler mürettebatı rehin aldı!

Pakistan LNG gemisine dronlu saldırı: İsrail vurdu, Husiler mürettebatı rehin aldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan LNG gemisine dronlu saldırı: İsrail vurdu, Husiler mürettebatı rehin aldı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yemen açıklarında demirli bir LPG tankeri, İsrail’e ait İHA’nın saldırısına uğradı. Patlamanın ardından gemiye el koyan Husi militanları, 27 kişilik mürettebatı rehin aldı. Mürettebat daha sonra serbest bırakıldı.

Ortadoğu’da tansiyonu yükselten bir olay yaşandı. Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolü Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, 24'ü Pakistanlı olmak üzere 27 kişilik mürettebatın bulunduğu Yemen'de demirli bir LPG tankerinin, 17 Eylül'de İsrail'e ait bir insansız hava aracı (dron) tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Bakan Nakvi, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İSRAİL, PAKİSTAN LNG GEMİSİNE DRONE İLE SALDIRDI

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'nda demirli bir LPG tankerine 17 Eylül'de İsrail İHA'sının saldırı düzenlediğini belirten Nakvi, tankerde 24 Pakistan, 2 Sri Lanka ve 1 Nepal vatandaşı olmak üzere 27 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

HUSİLER MÜRETTEBATI REHİN ALDI

Nakvi, saldırı sonucu patlayan LPG tankının söndürüldüğünü belirterek, tankerin daha sonra Husi botları tarafından durdurulduğunu ve mürettebatın gemide rehin tutulduğunu aktardı.

Bakan ayrıca, tanker ve mürettebatın Husiler tarafından serbest bırakıldığını ve Yemen sularından çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

